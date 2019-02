ADSE

A Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) considerou hoje que "ainda há espaço" para três grandes grupos de saúde privada voltarem atrás relativamente ao fim das convenções com a ADSE, abrindo a porta ao diálogo com o Estado.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, depois de reuniões com as bancadas parlamentares de PSD e CDS-PP, o presidente da APHP, Óscar Gaspar, afirmou que "com certeza que há espaço" para os hospitais privados recuarem na decisão de cessar a prestação de serviços ao abrigo da ADSE.

"A Associação Portuguesa dos Hospitais Privados sempre esteve aberta para o diálogo, e aquilo que nos espanta é que, de facto, tenha havido apenas silêncio do lado da ADSE pelo menos desde outubro", referiu.