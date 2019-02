Moçambique/Dívidas

As autoridades moçambicanas detiveram hoje cinco arguidos no caso das dívidas ocultas, incluindo António do Rosário, administrador-delegado das empresas públicas que deviam ter recebido 2,2 mil milhões de dólares, disseram à Lusa fontes próximas do processo.

As detenções são as primeiras feitas pela justiça moçambicana após três anos e meio de investigação e acontecem depois de a procuradoria norte-americana ter mandado prender Manuel Chang, antigo ministro das Finanças de Moçambique, detido em 29 de dezembro quando viajava pela África do Sul.

António do Rosário dirigia as empresas de pescas (Ematum), segurança e manutenção marítima (Proindicus e MAM), e trabalhava também para o Serviço de Informações e Segurança do Estado (SISE), a "secreta" moçambicana.