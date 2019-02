Actualidade

Pelo menos 305 quilómetros do rio Paraopeba, no sudeste do Brasil, foram contaminados após a rutura da barragem em Brumadinho que causou 166 mortos e 155 desaparecidos, segundo um relatório divulgado quinta-feira por uma organização não-governamental.

O relatório, com o qual se procurou avaliar o impacto ambiental da tragédia, foi realizado por uma equipa da Fundação SOS Mata Atlântica, que realizou análises sobre a qualidade da água em 22 pontos do rio, numa extensão total de 510 quilómetros, que atravessa o estado de Minas Gerais.

"O resultado foi chocante: em todas as secções analisadas, a equipa não encontrou água em condições de uso", segundo o relatório.