Actualidade

A Índia anunciou hoje que serão tomadas "todas as medidas diplomáticas possíveis" para isolar o Paquistão da comunidade internacional, depois de encontrar "provas indiscutíveis" de seu envolvimento no ataque de quinta-feira na Caxemira indiana.

"O Ministério das Relações Exteriores iniciará todas as medidas possíveis, e eu refiro-me a todas as medidas diplomáticas necessárias para garantir o completo isolamento do Paquistão na comunidade internacional", disse o ministro das Finanças, Arun Jaitley, à saída de uma reunião ministerial.

As autoridades aumentaram hoje de 37 para 41 o número de membros das mortos no atentado suicida que ocorreu quinta-feira na Caxemira indiana e que vitimou membros das forças de segurança, tornando-se no mais mortífero ataque desde 2002.