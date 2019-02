Actualidade

O candidato do Partido Popular Europeu à presidência da Comissão Europeia, Manfred Weber, disse que o "nacionalismo está de volta" e que a única resposta é responder aos anseios das pessoas e "dizer sempre a verdade".

Em entrevista à Lusa, quinta-feira no Porto, o eurodeputado alemão escolhido pelo Partido Popular Europeu (PPE) para concorrer à presidência da Comissão Europeia, mostrou-se muito preocupado com os sinais de populismo que tem sentido, num périplo que está a fazer pela Europa.

"O nacionalismo está de volta", afirmou Weber, no final de uma visita a um instituto de investigação em saúde, ao lado do líder do PSD, Rui Rio, e do cabeça-de-lista social-democrata às eleições europeias, Paulo Rangel.