Actualidade

O primeiro-ministro socialista espanhol, Pedro Sánchez, convocou hoje eleições legislativas antecipadas para 28 de abril próximo, as terceiras em menos de quatro anos, depois de o parlamento ter chumbado o seu projeto de Orçamento para 2019.

"Propus a convocação de eleições para 28 de abril", disse Pedro Sánchez numa declaração institucional feita no Palácio da Moncloa, sede do executivo espanhol.

A decisão foi anunciada depois de uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros do Governo minoritário do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), que durou uma hora.