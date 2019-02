Actualidade

A série "Sul", que vai estrear-se em setembro na RTP1, é encarada pelo realizador Ivo M. Ferreira como "um grande filme", muito português, "sem querer ser outra coisa", e já tem compradores internacionais interessados.

Do tipo policial, com dez episódios, a série, que decorre em Lisboa, em plena crise financeira, foi exibida no European Film Market (EFM) do Festival de Cinema de Berlim e, de acordo com o seu produtor, Edgar Medina, já tem interessados em levá-la para outros países.

"Acho que as reações foram bastante positivas, correu muito bem, há entusiasmo relativamente à série. O percurso de internacionalização inicia-se agora e demorará bastante tempo", revelou à Lusa o produtor, coautor e coargumentista de "Sul", frisando que "há interesse" em comprá-la, sem, no entanto, adiantar mais dados.