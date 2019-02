Inquérito/Energia

O ex-secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro Carlos Moedas afirmou hoje no parlamento que a EDP saía "sempre cabisbaixa" das reuniões com o governo de Passos Coelho para redução dos apoios à produção.

Em audição na comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade, via 'Skype', questionado várias vezes sobre as reuniões com a EDP, Carlos Moedas disse que esteve "várias vezes com a EDP" e "com várias pessoas" da empresa.

Responsável no governo de Passos Coelho pelas relações com a 'troika', adiantou que "normalmente estava no início da reunião e depois saía" e prosseguiam com sua equipa "em quem podia confiar", recordando que os seus elementos eram "duríssimos", nomeadamente Pedro Ginjeira, que "sabia rebater os argumentos" apresentados pela elétrica contra as medidas a implementar para reduzir os custos do setor e o défice tarifário.