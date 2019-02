Actualidade

O novo entreposto do Lidl, representando um investimento de 70 milhões de euros, vai ficar instalado no Parque Industrial de Santo Tirso, no distrito do Porto, anunciou hoje a cadeia de supermercados alemã.

A cerimónia do lançamento da primeira pedra do empreendimento, que vai substituir o atual existente em Vila Nova de Famalicão, ocorre na terça-feira, quase nove meses depois de ter sido anunciado um investimento de 100 milhões de euros no mercado português.

A 30 de maio de 2018, em Sintra, o administrador-delegado do Lidl Portugal, Massimiliano Silvestri, afirmou: "este ano fiscal [que arrancou em março] vamos investir 100 milhões de euros".