Actualidade

O partido espanhol de extrema-esquerda Podemos, que apoia o Governo de Pedro Sánchez, assegurou hoje em Madrid que é o mais capaz para enfrentar a direita nas eleições de 28 de abril próximo.

Numa conferência de imprensa, depois de o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, ter convocado eleições antecipadas para o último domingo de abril, a número dois do Podemos, Irene Montero, sublinhou que o "voto útil" na sua formação irá permitir barrar o caminho à direita e garantir a continuação do diálogo com os independentistas catalães.

Montero defendeu que o líder do Podemos, Pablo Iglesias, é o único dirigente político a quem não irão "tremer as pernas" no confronto com os "poderosos", enquanto o PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol) já demonstrou a sua debilidade.