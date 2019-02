Função Pública

Escolas encerradas, hospitais afetados, embora as cirurgias só tenham sido adiadas no de Évora, e serviços municipais a "meio gás" são os efeitos no Alentejo da greve de hoje na Função Pública, indicaram dirigentes sindicais.

Nos hospitais de Évora, Beja e Portalegre, a média de adesão à greve por parte dos enfermeiros ronda os "55 a 60%", afirmou à agência Lusa Celso Silva, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP).

"Está a ser uma greve com uma adesão positiva, em linha com o que é habitual, e que reflete o descontentamento dos colegas em relação ao discurso do Governo, que não tem tradução na realidade", argumentou o sindicalista.