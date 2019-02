CGD

O governador do Banco de Portugal recusou hoje conflito de interesse por ter passado férias em Vale de Lobo, referindo que não participou na reunião em que foi dada a aprovação final ao crédito da CGD àquele projeto

"O governador entende que não existe qualquer conflito de interesses nesta decisão, dado que, como resulta da auditoria da EY à CGD [Caixa Geral de Depósitos], o financiamento da CGD a Vale do Lobo teve a aprovação final numa reunião do Conselho Alargado de Crédito que não contou com a presença do sr. governador", lê-se no esclarecimento hoje divulgado pelo Banco de Portugal.

O Jornal Económico noticiou hoje que Carlos Costa passou férias em Vale de Lobo, em 2013 e 2014, quando o empreendimento já estava a falhar há quatro anos no pagamento do crédito concedido pela CGD.