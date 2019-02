Actualidade

Bruno de Carvalho reiterou no livro hoje publicado a concretização do sonho de presidir ao Sporting, avisando que "vem aí a segunda parte", apesar de estar "a ser goleado por 5-0", sem especificar ao que se refere.

Estes excertos constam no último capítulo de "Sem filtro - As histórias dos bastidores da minha presidência", em que avalia a sua passagem pelo clube, entre 2013 e 2018, quando foi destituído do cargo, em Assembleia Geral.

"A pergunta que faço a mim próprio, neste momento, é se valeu a pena ter de passar por tudo isto devido ao meu amor pelo Sporting", lê-se no subcapítulo "ainda não acabou" do livro, em que recordou o seu percurso de vida.