Actualidade

O artista João Onofre inaugura hoje, na Culturgest, em Lisboa, a primeira antológica da sua obra, "atravessada pelo fantasma da finitude", a maior já realizada sobre o seu trabalho, percorrendo um período de mais de vinte anos.

A exposição intitula-se "Once in a Lifetime [Repeat]", cobre um período entre 1998 e 2019, e ficará patente até 19 de maio, nas galerias da Culturgest, onde o curador da mostra, Delfim Sardo, apresentou as obras numa visita guiada aos jornalistas.

"Não pretende ser uma retrospetiva, nem tem a pretensão de mostrar exaustivamente a obra de João Onofre", disse o curador. Reúne trabalhos em vídeo, nomeadamente uma peça nova especificamente concebida para esta exposição, além de desenhos de diferentes séries, desde 2005, escultura, objetos, peças sonoras e performance.