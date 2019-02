Actualidade

O Sporting e o colombiano Fredy Montero rescindiram o contrato que ligava o avançado de 31 anos aos 'leões' até ao final da presente temporada futebolística, anunciou hoje o clube português.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o jogador Fredy Montero, para a rescisão do seu contrato de trabalho", lê-se no sítio do clube na Internet.

Fredy Montero cumpria a sua segunda passagem pelo clube 'verde e branco', ao qual chegou na época 2013/14. Após três temporadas saiu rumou aos chineses do Tinajin Teda, que ainda o emprestaram aos canadianos do Vancouver Whitecaps.