Actualidade

O treinador do Vitória de Setúbal, Sandro Mendes, disse hoje acreditar que a sua equipa pode surpreender o FC Porto, no sábado, no Estádio do Dragão, em jogo da 22.ª jornada da I Liga de futebol.

Apesar de estar consciente da tarefa árdua que tem pela frente, o técnico frisou em conferência de imprensa a importância de a sua equipa rubricar uma excelente exibição para se estrear a vencer sob o seu comando, depois de três empates.

"Acreditamos sempre, mas só acreditar não chega. Temos de fazer um jogo muito bom, quase perfeito, e tentar que o FC Porto não esteja num bom dia. Temos as nossas possibilidades e é com isso que vamos encarar o jogo, mesmo sabendo que será um jogo complicado", referiu.