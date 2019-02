Função Pública

A adesão à greve de hoje da Função Pública foi superior a 80%, segundo estimativas preliminares da Frente Comum.

"Neste momento temos mais de 80% de adesão em termos nacionais", afirmou a coordenadora da Frente Comum, Ana Avoila, numa conferência de imprensa ao final da manhã em Lisboa, ressalvando que os dados são preliminares e não incluem ainda todos os distritos do país.

A dirigente sindical precisou terem-se registado distritos com "as escolas todas paradas", com os serviços de saúde "tudo a 100% dos mínimos" nalguns distritos.