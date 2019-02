Actualidade

O treinador da equipa de futebol do FC Porto mostrou-se hoje convicto que a fase "de bolas na trave já passou" e acredita que, frente ao Vitória de Setúbal, a equipa vai "fazer um bom jogo e ganhar".

Na conferência de imprensa de antevisão do encontro da 22.ª jornada da I Liga, Sérgio Conceição confirmou ainda a ausência de Brahimi, mas sem se mostrar demasiado preocupado.

"Temos sofrido um bocadinho com as lesões, mas eu estou aqui e sou pago para encontrar soluções e nunca me vou desculpar com essas ausências", referiu o treinador, aludindo ainda às baixas prolongadas de Aboubakar e Marega.