Actualidade

A diretora do Estabelecimento Prisional (EP) de Paços de Ferreira, Maria Fernanda Barbosa, pediu hoje a sua demissão ao diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais, que já foi aceite, informou hoje o Ministério da Justiça.

"Numa manifestação de dignidade, de respeito pelos serviços e de defesa do interesse público", Maria Fernanda Barbosa "apresentou ao senhor diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais o pedido de demissão do lugar de diretora daquele equipamento prisional", refere um comunicado do Ministério da Justiça.

No texto, o ministério agradece o "profissionalismo e dedicação com que sempre exerceu as suas funções".