Actualidade

O líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, acusou hoje o CDS-PP de utilizar a moção de censura "para campanha eleitoral" e anunciou que os bloquistas vão votar contra.

"Esta moção de censura tem mais a ver com o estado da direita e a disputa eleitoral dentro desse estado da direita, do que com a realidade concreta do país", disse Pedro Filipe Soares.

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, em Lisboa, o líder da bancada parlamentar do BE salientou que, "em ano eleitoral, com medo dos opositores partidários que disputam o mesmo espaço eleitoral, o CDS-PP utiliza a moção de censura para campanha eleitoral".