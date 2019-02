Actualidade

O grupo Refugees for Refugees, que reúne músicos de regiões marcadas por conflitos e que encontraram refúgio na Bélgica, vai atuar em maio em Lisboa e em Évora, revelou a promotora.

A 28 de maio, o projeto apresenta-se no Teatro da Trindade, em Lisboa, no âmbito de um ciclo dedicado a músicas do mundo, e no dia 29 estará no Teatro Garcia de Resende, em Évora.

As duas datas inserem-se numa digressão europeia que os Refugees for Refugees começam no sábado em Bruxelas, por causa de um álbum que gravaram juntos, "Amina", que acaba de ser editado.