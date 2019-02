Actualidade

"Coração duplo", do escritor francês Marcel Schwob, livro de 1831 que inaugurou um novo tipo de literatura fantástica, e "Casa de campo", de 1978, do premiado escritor chileno José Donoso, foram este mês reeditados pela Cavalo de Ferro.

Há muito afastados das livrarias, o livro de contos "Coração duplo", que marcou a estreia literária de Marcel Schwob, e o romance "Casa de campo", que valeu ao autor, José Donoso, o Prémio da Crítica de Espanha e o Prémio Nacional de Literatura do Chile, são dois livros que marcaram as suas épocas, o primeiro por ter inaugurado um estilo, o segundo por ser um romance de crítica subtil à ditadura chilena.

As histórias de Marcel Schwob baseiam-se no conceito aristotélico do "terror e piedade", que Schwob considerava deverem estar na base de toda a ficção.