Inquérito/Energia

O ex-ministro com a pasta de Energia Jorge Moreira da Silva garantiu hoje que não foi responsável pela criação de "uma única renda" no setor, tendo inclusivamente, com o seu antecessor, cortado quatro mil milhões de euros.

Jorge Moreira da Silva, que assumiu o ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia em julho de 2013, no Governo PSD/CDS-PP de Pedro Passos Coelho, está hoje a ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade.

"Não fui responsável por uma única renda, mas fui responsável, com o meu antecessor [Álvaro Santos Pereira], pelo corte de quatro mil milhões de euros nas rendas", respondeu o antigo governante, no período de perguntas do deputado do PCP Duarte Alves.