Venezuela

O eurodeputado Paulo Rangel chega este domingo à Venezuela integrado numa delegação do Partido Popular Europeu que pretende fazer, no terreno, uma avaliação da realidade política e humanitária daquele país, mas também da situação da comunidade portuguesa.

"O nosso objetivo é de facto ter bastante informação e uma informação mais detalhada sobre a situação no terreno", referiu hoje à Lusa, em declarações via telefone, o também vice-presidente do grupo parlamentar do Partido Popular Europeu (PPE) e um dos promotores desta delegação, que também integra, entre outros elementos, os outros dois vice-presidentes, o espanhol Esteban González Pons e a holandesa Esther de Lange.

Para tal, segundo Paulo Rangel, a delegação deste grupo parlamentar (o maior grupo político do Parlamento Europeu), que estará na Venezuela até terça-feira, já tem encontros confirmados com todos os grupos parlamentares com representação na Assembleia Nacional (parlamento venezuelano) e com o presidente daquele órgão legislativo e autoproclamado Presidente interino venezuelano, Juan Guaidó.