Actualidade

Em visita oficial à Califórnia, o presidente do Governo dos Açores apresentou oportunidades de investimento na região a potenciais interessados. Em Los Angeles, terra do cinema, houve quem perguntasse sobre a viabilidade de se gravar um filme nas ilhas.

Fernando Dutra saiu dos Açores, da ilha do Faial, com dez anos. Diz que o seu português "não é muito bom", por isso fala com os governantes, empresários e jornalistas intercalando palavras na língua materna e no inglês.

Fernando juntou uma dezena de investidores e representantes de empresários de Los Angeles com o objetivo de "fazer uma 'connection'" com os Açores, numa semana em que Vasco Cordeiro e representantes da região visitam o estado norte-americano da Califórnia.