Actualidade

A Câmara Municipal de Sintra embargou hoje a obra do hotel na Casa da Gandarinha, no centro histórico da vila, alegando "desconformidades" com o projeto que foi aprovado e licenciado.

"Na sequência de uma fiscalização à obra, determinada pelo presidente da Câmara Municipal de Sintra, foram detetadas desconformidades com o projeto aprovado e licenciado, que justificaram o embargo, hoje determinado pelo presidente da Câmara", disse à Lusa fonte da autarquia, liderada por Basílio Horta (PS).

Segundo a mesma fonte, as desconformidades identificadas configuram "irregularidades" e deverão ser objeto de "pedido de licenciamento tendente à sua legalização, ficando a obra embargada até finalizado o respetivo procedimento".