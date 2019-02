Actualidade

Das 173 câmaras municipais que aceitaram a transferência de competências em 2019, no âmbito da descentralização para as autarquias e entidades intermunicipais, 69 assumem as primeiras nove atribuições, o que representa 39,8% do total.

A Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) publicou hoje na sua página da internet a lista dos municípios que assumem competências em 2019, designadamente nas áreas das praias, exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar, vias de comunicação, justiça, bombeiros, estruturas de atendimento ao cidadão, habitação, património imobiliário público e estacionamento público.

De acordo com uma análise da agência Lusa aos dados, 173 autarquias assumem competências em 2019, mas apenas 69 aceitaram aquelas nove atribuições, o que representa quase 40% (39,8%) do total.