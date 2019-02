Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 15 fev (Lusa) - O líder parlamentar do Partido Socialista (PS) considerou hoje que o CDS não faz "nada que já não tenha feito" com a apresentação desta moção de censura do Governo, que "nem sequer é um fator de instabilidade" no país.

"Esta apresentação pelo CDS de uma moção de censura é um 'déjà vu' nos trabalhos parlamentares", dado que "o CDS não diz nada que já não tenha dito e não está a fazer nada que já não tenha feito, potencialmente com os mesmos resultados", disse Carlos César.

Falando aos jornalistas na Assembleia da República, em Lisboa, o líder da bancada parlamentar socialista desvalorizou a iniciativa apresentada hoje pela presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, referindo que não vê nela "motivo de preocupação".