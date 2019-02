Exames/Secundário

Os resultados das escolas nos exames do ensino secundário mantiveram-se praticamente inalterados face ao ano anterior, mas com melhorias ligeiras nas médias, mais altas nos colégios privados do que nas escolas públicas.

De acordo com uma análise da Lusa aos dados disponibilizados pelo Ministério da Educação relativos aos resultados das escolas nos exames nacionais do ensino secundário em 2017-2018, os colégios privados melhoraram a sua média em quase uma décima, passando de 12,07 valores para 12,16 valores, enquanto as escolas públicas registaram uma melhoria de centésimas, passando de 10,74 valores para 10,77 valores.

Três quartos das escolas públicas passaram nas provas e entre os colégios foram menos de 15% os que não tiveram média positiva nos exames.