Exames/Secundário

A percentagem de escolas secundárias com média positiva no exame nacional de Português voltou em 2018 a superar os 80%, com a média mais elevada a pertencer a um colégio que levou a exame um único aluno.

O Colégio Arautos do Evangelho, em Guimarães, Braga, registou em 2018, com um único aluno levado a exame, a média mais alta entre as 624 escolas que fizeram exames nacionais de Português, com a classificação na prova de 16 valores, um valor acima dos 15 valores de classificação interna final (CIF) do estudante, segundo uma análise da Lusa aos dados dos resultados dos exames nacionais em 2018 divulgados pelo Ministério da Educação.

Entre as 624 escolas que fizeram exame de Português, mais de 80% tiveram média positiva, em linha com o que já tinha acontecido nos exames de 2017, de acordo com a análise da Lusa aos dados divulgados pelo Ministério da Educação sobre os exames no passado ano letivo.