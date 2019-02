Exames/9.º ano

As notas nos exames nacionais do 9.º ano melhoraram em 2018 e as escolas públicas subiram na lista das melhores classificadas, surgindo a primeira em 20.º lugar, mas a maioria dos estabelecimentos continua a ter média negativa.

A média das notas nos exames de Português e de Matemática melhorou ligeiramente no ano passado, passando de negativa para positiva: em 2017, a média dos dois exames foi de 2,61 (numa escala de zero a cinco) e, em 2018, foi de três valores, segundo uma análise feita pela Agência Lusa aos dados disponibilizados pelo Ministério da Educação.

Esta melhoria deveu-se ao desempenho dos alunos na prova de Português, cuja média subiu de 3,04 valores para 3,39, já que a Matemática as notas baixaram ligeiramente (a média desceu de 2,87 para 2,61).