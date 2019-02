Exames/9.º ano

Os alunos do 9.º ano pioraram o desempenho nos exames nacionais de Matemática em 2018 em comparação com o ano anterior, fazendo com que oito em cada dez escolas tivessem média negativa, segundo dados fornecidos pelo Ministério da Educação.

A média desceu de 2,87 em 2017 para 2,61 (numa escala de 0 a 5) no ano passado, segundo uma análise feita pela Agência Lusa a dados disponibilizados pelo Ministério da Educação.

Das 1.254 escolas que levaram alunos internos a exame, apenas 249 conseguiram que a média dos resultados dos seus estudantes fosse positiva.