Exames/9.º ano

Os alunos do 9.º ano obtiveram, no ano passado, melhores resultados no exame nacional do Português, que permitiu a 90% das escolas terem média positiva, segundo dados fornecidos pelo Ministério da Educação.

A média nacional dos exames de Português do 9.º ano subiu de 3,04 valores, para 3,39 (numa escala de 0 a 5), de acordo com uma comparação entre os resultados das provas realizadas em 2018 e no ano anterior feita pela agência Lusa com base em dados disponibilizados pelo Ministério da Educação.

No universo de 1.254 escolas que levaram alunos internos a exame, 1.136 estabelecimentos de ensino (90%) obtiveram uma média positiva na prova de Português, tendo as restantes 118 escolas tido média negativa.