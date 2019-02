Exames/9.º ano

Nascer numa família carenciada tem forte impacto no sucesso dos alunos mais novos e no 3.º ciclo os chumbos disparam de 47% para 80% quando se comparam estudantes com apoio social com os que não têm dificuldades.

Este é um dos dados dos "Percursos Diretos de Sucesso" dos alunos do 3.º ciclo, um parâmetro criado pelo Ministério da Educação que contabiliza os estudantes que conseguem fazer os três anos (do 7.º ao 9.º) sem chumbar e com positiva nos exames nacionais de Português e Matemática.

No ano passado, apenas 44% dos alunos conseguiram concluir o 3.º ciclo com sucesso, segundo uma análise feita pela Lusa que teve em conta o percurso de 269.809 estudantes de 1.141 escolas.