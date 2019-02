Actualidade

As autoridades de Macau estão a apelar à vacinação, junto da população e das empresas, para prevenir riscos do surto de sarampo em países vizinhos, com as Filipinas a registarem 4.300 casos e 70 mortos só este ano.

"Decorrente da situação epidémica ativa do sarampo em países vizinhos à Região Administrativa Especial de Macau [RAEM], os Serviços de Saúde apelam a todos os residentes que prestem a máxima atenção à prevenção", pode ler-se no comunicado divulgado na noite de sexta-feira.

"Como existe um grande fluxo de pessoas entre as zonas epidémicas do sarampo acima referidas e a RAEM, e devido ao facto de trabalharem no território um grande número de trabalhadores oriundos das Filipinas e do Vietname, os Serviços de Saúde apelam aos empregadores para prestarem atenção aos seus trabalhadores que (...) das zonas onde existem alertas e, caso o registo de vacinação seja desconhecido, devem programar a vacinação anti-sarampo", acrescenta-se na nota.