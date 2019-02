Actualidade

Os procuradores peruanos da equipa especial de 'Lava Jato' assinaram esta sexta-feira no Brasil um acordo com a construtora brasileira Odebrecht, que prometeu pagar 610 milhões de soles (cerca de 161 milhões de euros).

Segundo Rafael Vela, um dos dois procuradores, com a assinatura do acordo a equipa de acusação "cumpriu o seu dever" e "concluiu com sucesso uma negociação que permitirá que o sistema de Justiça" peruano aceda a informações "muito valiosas" sobre "crimes graves" cometidos no país.

Após a assinatura do acordo, no qual também estavam presentes representantes da empresa brasileira, entre eles o ex-diretor da empresa Jorge Barata, a equipa de acusação vai realizar uma série de diligências em Curitiba, que durará até março.