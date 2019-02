Actualidade

O processo de escolha do representante de Portugal no Festival Eurovisão da Canção, em maio, em Israel, começa hoje com a primeira semifinal do Festival da Canção, na qual competem oito canções.

Hoje à noite, a RTP1 transmite, em direto, a partir dos estúdios de Lisboa, a primeira semifinal do concurso, que será apresentada por Tânia Ribas de Oliveira e Sónia Araújo.

As oito canções em competição serão, por ordem de apresentação: "Inércia" (composta pelos D'Alva e interpretada por Ana Cláudia), "É o que é" (D.A.M.A./Francisco Clode/João Campos), "O meu sonho" (Lura/Soraia Tavares), "A dois" (composta e interpretada por Calema), "Telemóveis" (Conan Osíris), "Mais brilhante que mil sóis" (Flak/Ela Limão), "Hoje" (Filipe Keil) e "Perfeito" (Tiago Machado/Matay).