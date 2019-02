Brexit

O 'backstop' é essencial para a paz na Irlanda porque a reintrodução de uma fronteira, mesmo que fosse apenas uma câmara de vigilância, pode evoluir rapidamente para um reacendimento do conflito, alerta a embaixadora da Irlanda, Orla Tunney.

O 'backstop' - uma cláusula de salvaguarda no acordo do 'Brexit' que visa garantir que não haverá uma fronteira física entre a Irlanda e a Irlanda do Norte se, até 2020, não tiver sido concluído um acordo sobre a relação futura entre o Reino Unido e a União Europeia - está no centro do impasse que tem impedido o voto favorável do parlamento britânico.

Irlanda, Reino Unido e todos os outros Estados-membros estão de acordo na importância de não haver uma fronteira física, com controlos aduaneiros, para não pôr em risco o Acordo de Sexta-Feira Santa, de 1998, que pôs termo a três décadas de conflito entre nacionalistas e unionistas.