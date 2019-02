Actualidade

O secretário Especial da Cultura do Brasil, José Henrique Pires, disse hoje à agência Lusa que tenciona agradecer a ajuda dada pelos técnicos portugueses na recuperação do acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro, ardido em setembro passado.

"Pretendo agradecer a Portugal (...) pelos técnicos portugueses estarem a ajudar os brasileiros no resgate", afirmou José Henrique Pires, que inicia na segunda-feira uma visita de cinco dias a Portugal.

O responsável pela pasta da Cultura do Brasil acrescentou que foram feitas algumas modificações provisórias na estrutura do Museu Nacional, fundado pelo rei João VI de Portugal, no Rio de Janeiro, sendo o mais antigo e um dos mais importantes museus do Brasil e da América do Sul.