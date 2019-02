Exames/Secundário

(CORREÇÃO NO 6.º PARÁGRAFO)

A melhor escola pública aparece no 27.º lugar no 'ranking' das médias em exame nacional no secundário em 2018, melhorando apenas uma posição em relação ao ano anterior, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Educação.

Fica no Porto a melhor escola pública nos exames nacionais de 2018: a Escola Básica e Secundária Clara de Resende, com 488 exames realizados, ficou em 27.º lugar com uma média de 12,88 valores, sendo a única escola pública entre as 30 melhores, mas ainda assim a surgir um lugar acima da escola pública melhor classificada em 2017, que foi a Secundária Garcia de Orta, também no Porto.