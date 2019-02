Guiné-Bissau/Eleições

As regiões de Bafatá e Gabú, no leste da Guiné-Bissau, vão ser o palco de "todas as batalhas" entre grande parte dos líderes políticos guineenses na campanha eleitoral, que hoje arranca, para as legislativas de 10 de março.

Na análise às listas definitivas de candidatos a deputados, divulgadas pelo Supremo Tribunal de Justiça, a Lusa constatou que Bafatá e Gabú são onde concorrem as principais figuras que marcaram a vida política guineense, nos últimos quatro anos.

No círculo eleitoral 12, em Bafatá, que elege seis deputados, concorrem como cabeça de lista Botche Candé, pelo Partido da Renovação Social (PRS), Soares Sambú, pelo Movimento de Alternância Democrática (MADEM), Fofana Queta, pelo Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) e Mama Saliu Lamba, pela Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB)