Actualidade

Uma rede de contactos é "fundamental" para dar "visibilidade" aos filmes e para fazer cinema atualmente, sublinha a produtora e realizadora portuguesa Renata Sancho, que participou na edição deste ano do programa "Emerging Producers".

O programa, que decorreu em simultâneo com o Festival de Cinema de Berlim, é um projeto do Festival Internacional de Documentários Ji.hlava, que se realiza na cidade com o mesmo nome, na República Checa. É o único do género projetado para produtores de documentários na Europa.

"É um festival muito interessante, muito bom, com uma tradição na área experimental e no documentário. Eles conseguiram criar em sete anos um trabalho muito sério. Para este programa escolheram profissionais completamente diferentes, com realidades totalmente diferentes, e isso é muito enriquecedor", realça Renata Sancho, em declarações à agência Lusa.