Actualidade

O ateliê português OCubo, conhecido pelas projeções multimédia, vai promover, até domingo, uma "conexão de energia" no festival Bright Brussels, em Bruxelas, exibindo uma obra interativa que pretende guiar, pela luz, públicos de todas as idades.

"O nome da obra é 'Light Connector' e é uma obra que é participativa e interativa em tempo real. As pessoas são convidadas a entrar no campo [de basquetebol] e à volta de cada pessoa está a formar-se uma área de energia que vai entrar em contacto com as energias das outras pessoas", explicou à agência Lusa, em Bruxelas, a cofundadora da OCubo, Carole Purnelle.

Naquela que é a segunda participação desta companhia portuguesa no festival das luzes de Bruxelas, a obra agora escolhida mostra a "conexão que se faz pela luz", refletindo as relações entre as pessoas, acrescentou a 'designer' gráfica.