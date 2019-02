Actualidade

A Guarda Nacional República detetou 74 infrações em 249 pedreiras durante uma operação de fiscalização realizada nos dias 13 e 14 de fevereiro em todo o território nacional, foi hoje divulgado.

As ações de fiscalização, realizadas pelo Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) e pela Unidade de Ação Fiscal, foram direcionadas para a atividade industrial de exploração e armazenagem de massas minerais, bem como de extração de inertes.

O objetivo, explica a GNR, foi prevenir e reprimir situações que configurem infração à legislação reguladora desta atividade, nomeadamente no que diz respeito ao licenciamento das infraestruturas, a correta utilização dos recursos naturais e do domínio hídrico, assim como do cumprimento da gestão de resíduos resultantes da exploração.