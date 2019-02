Actualidade

A agência de notação financeira Moody's melhorou hoje a Perspetiva de Evolução da economia de Moçambique, mantendo, no entanto, o país em incumprimento financeiro ('default') no seguimento da crise da dívida oculta, descoberta em 2016.

"A decisão reflete principalmente a expectativa da Moody's de que a reestruturação dos títulos de dívida pública, atualmente em negociações, vá impor perdas financeiras aos credores, o que é consistente com um 'rating' de Caa3", lê-se na nota que acompanha a divulgação da decisão.

"A Perspetiva de Evolução ['Outlook', no original em inglês] reflete a avaliação da Moody's de que os riscos sobre as eventuais perdas dos credores que detêm títulos de dívida pública atualmente em 'default' são equilibrados, com as perdas de 20 a 35% consistentes com um 'rating' de Caa3", lê-se ainda no texto.