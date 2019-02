Actualidade

A GNR anunciou hoje que deteve quatro homens em Santo Tirso (Porto) pertencentes "a uma rede organizada de tráfico de droga" que abastecia Valongo, Amarante e Marco de Canaveses (Porto), e apreendeu 8.500 doses de droga.

Elementos do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Santo Tirso detiveram na sexta-feira "quatro homens, com idades compreendidas entre os 30 e os 45 anos, em Santo Tirso, Porto, por tráfico de estupefacientes", lê-se num comunicado de imprensa divulgado pela GNR do Porto.

"Dois dos quatro indivíduos detidos possuem antecedentes criminais, tendo já cumprido seis anos de prisão pelos crimes de roubo com arma de fogo e agressões", acrescenta a GNR.