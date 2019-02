Actualidade

O ministro da Economia e Planeamento angolano, Pedro Luís da Fonseca, alertou que Angola deve ter tido uma recessão de 1,7% no ano passado, em linha com as novas previsões dos economistas consultados pela Bloomberg.

De acordo com a agência de notícias angolana Angop, o ministro disse na sexta-feira, em Benguela, na abertura de um seminário sobre as reformas do Governo, que depois de contrações de 2,6% e 0,1% em 2016 e 2017, respetivamente, a economia angolana deve ter aprofundado a queda no ano passado.

A realidade provou que o auge dos ganhos do crude e a predominância do setor público nas atividades da economia acabou e que, apesar de o Instituto Nacional de Estatística não ter ainda divulgado os números oficiais relativamente ao crescimento do Produto Interno Bruto do ano passado, os resultados não são os desejados, admitiu o governante.