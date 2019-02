Europeias/PS

O secretário-geral do PS, António Costa, considerou hoje que a moção de censura ao Governo apresentada pelo CDS-PP foi um "nado morto" porque não terá maioria parlamentar para ser aprovada.

"Essa moção de censura foi um nado morto, visto que, ficou esclarecido, não teria maioria parlamentar para ser aprovada. Faz parte de uma certa disputa que existe hoje na nossa direita para ver quem se destaca mais, se o CDS-PP, se o PSD ou se os partidos emergentes como o Chega ou o Aliança", afirmou o líder socialista e primeiro-ministro aos jornalistas à entrada de um hotel em Vila Nova de Gaia, no Porto, onde hoje decorre a Convenção Europeia do PS.

Para António Costa, esta iniciativa do CDS-PP é uma questão "mais entre a direita" do que uma questão com o Governo.