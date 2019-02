Moçambique/dívidas

As autoridades moçambicanas intercetaram mais três arguidos no âmbito do caso das dívidas ocultas do Estado, totalizando oito detidos que estão hoje a ser ouvidos em tribunal, disseram à Lusa fontes ligadas ao processo.

Todos estão desde manhã no Tribunal Judicial de Maputo, na baixa da cidade, com vista à legalização da sua prisão preventiva, enquanto no exterior se juntam jornalistas e familiares.

Um conjunto de cinco detenções feitas na quinta-feira (a que se juntaram três na sexta) foram as primeiras feitas pela justiça moçambicana após três anos e meio de investigação e aconteceram depois de a procuradoria norte-americana ter mandando prender Manuel Chang, antigo ministro das Finanças de Moçambique, detido a 29 de dezembro quando viajava pela África do Sul.