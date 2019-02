Actualidade

O treinador Marcel Keizer assegurou hoje que o Sporting está pronto para vencer na 22.ª jornada da I Liga de futebol, frente ao Sporting de Braga, mas rejeitou comentar a possibilidade de os bracarenses fugirem na tabela.

"Estamos prontos e vamos lutar pela vitória. Não quero dizer antes do jogo se acontece isto ou aquilo. Temos um bom espírito na equipa. O Sporting é um grande clube e é preciso ganhar", disse Marcel Keizer, em conferência de imprensa.

Keizer falou depois do adversário de domingo e apontou as principais qualidades da formação orientada por Abel Ferreira, que se vencer no Estádio José Alvalade fica com uma vantagem de 10 pontos sobre os 'leões'.